Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко от себя лично и от имени всех жителей региона высказал соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварийной посадки самолета «Аэрофлота» SSJ-100, следовавшего из Москвы в Мурманск.

«Случившееся не оставило равнодушных в нашем регионе. От лица ленинградцев выражаю слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, передаю пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого авиапроисшествия», — заявил Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек.

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево».