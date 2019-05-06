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В Иракском Курдистане сформировано правительство

Политика

Спустя семь месяцев

Эрбиль, Ирак, 6 мая 2019, 09:35 — REGNUM  Демократическая партия Курдистана (ДПК) и Патриотический союз Курдистана (ПСК) подписали окончательное соглашение о формировании правительства, сообщает 5 мая Kurdistan24.

Документ подписали: со стороны ДПК заместитель лидера партии Нечирван Барзани, со стороны ПСК исполняющий обязанности генерального секретаря Косрат Расул.

Лидеры партий поблагодарили народ Иракского Курдистана за терпение и выразили надежду на то, что новое правительство принесет экономическое процветание в регион.

Напомним, парламентские выборы в Иракском Курдистане состоялись в сентябре 2018 года, однако противоречия среди лидирующих партий автономии не позволяли достигнуть соглашения о формировании правительства.

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