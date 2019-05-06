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Глава Казахстана выразил соболезнования семьям погибших при аварии SSJ-100

Политика

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту России Владимиру Путину

Нур-Султан, 6 мая 2019, 09:26 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в «Шереметьево». Об этом глава республики написал 6 мая на своей странице в Twitter.

«Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших», — написал Токаев в телеграмме соболезнования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выразил соболезнования родным и близким погибших при аварии самолета Superjet-100.

Авария произошла вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево». В результате жесткой посадки загорелась задняя часть самолета Superjet-100. Погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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