Глава Казахстана выразил соболезнования семьям погибших при аварии SSJ-100

Нур-Султан, , 09:26 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в «Шереметьево». Об этом глава республики написал 6 мая на своей странице в Twitter.

«Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших», — написал Токаев в телеграмме соболезнования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выразил соболезнования родным и близким погибших при аварии самолета Superjet-100.

Авария произошла вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево». В результате жесткой посадки загорелась задняя часть самолета Superjet-100. Погиб 41 человек.

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