Понедельник, 6 Мая 2019 года
10:19:52 МСК

В Панаме определен победитель президентских выборов

Политика

Кандидат от правящей партии потерпел поражение

Панама, 6 мая 2019, 09:27 — REGNUM  5 мая в Панаме состоялись президентские выборы. В ночь на 6 мая Избирательный трибунал Панамы объявил о победе кандидата от Революционной демократической партии Луарентино «Нито' Кортисо, пишет газета El Pais.

После обработки почти 100% бюллетеней на счету Кортисо оказалось 33% голосов. Его основной соперник Ромуло Ру (партия «Демократические перемены») набрал 31% голосов и отказался признавать результаты выборов до окончательной обработки результатов. Третье место с 20% голосов досталось независимому кандидату Рикардо Ломбане. Кандидат от правящей Панамистской парии Хосе Исабель Бландон набрал лишь 10% голосов.

66-летний бизнесмен Кортисо намерен бороться с коррупцией и обеспечить национальное единство в Панаме ради восстановления экономики. Его отрыв от соперников оказался меньшим, нежели ожидалось. Его поддержали в основном сельские провинции и районы, где проживает коренное население.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в странах Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить