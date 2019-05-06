В Панаме определен победитель президентских выборов

Панама, , 09:27 — REGNUM 5 мая в Панаме состоялись президентские выборы. В ночь на 6 мая Избирательный трибунал Панамы объявил о победе кандидата от Революционной демократической партии Луарентино «Нито' Кортисо, пишет газета El Pais.

После обработки почти 100% бюллетеней на счету Кортисо оказалось 33% голосов. Его основной соперник Ромуло Ру (партия «Демократические перемены») набрал 31% голосов и отказался признавать результаты выборов до окончательной обработки результатов. Третье место с 20% голосов досталось независимому кандидату Рикардо Ломбане. Кандидат от правящей Панамистской парии Хосе Исабель Бландон набрал лишь 10% голосов.

66-летний бизнесмен Кортисо намерен бороться с коррупцией и обеспечить национальное единство в Панаме ради восстановления экономики. Его отрыв от соперников оказался меньшим, нежели ожидалось. Его поддержали в основном сельские провинции и районы, где проживает коренное население.