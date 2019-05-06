Власти Катара не намерены выдавать визы Египту

Доха, , 09:10 — REGNUM Генеральный секретарь Национального совета по туризму Катара Акбар аль-Бэйкер заявил, что страна не будет выдавать визы «врагам», сообщает 6 мая Al Jazeera.

В частности речь шла о гражданах Египта — страны, которая разорвала дипломатические отношения с Дохой в июне 2017 года.

«Визы не будут открываться для наших врагов, а только для наших друзей. Открыты ли для наших граждан визы в Египте? Нет. Почему мы должны выдавать их им? Все справедливо», — заявил Аль-Бэйкер.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня 2017 года на Ближнем Востоке разразился дипломатический кризис: ряд стран, в числе которых Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и другие, разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма.

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