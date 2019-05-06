Выборы в Казахстане: ЦИК аккредитовал 45 международных наблюдателей

Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM В Казахстане аккредитацию на участие в досрочных выборах президента республики получили 45 наблюдателей международных организаций. Об этом 6 мая заявила член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Зауреш Баймолдина, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, аккредитация международным наблюдателям предоставляется по представлению министерства иностранных дел Казахстана. Баймолдина добавила, что миссия наблюдателей от СНГ представила семь человек, Межпарламентская ассамблея СНГ — 22 наблюдателя, ОБСЕ — 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года. 29 апреля бывший президент республики Нурсултан Назарбаев призвал жителей Казахстана принять активное участие в выборах.

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