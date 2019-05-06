В Раде призывают «вытянуть все трудовые ресурсы» из Донбасса

Киев, , 08:30 — REGNUM Киевские власти должны «обезлюдить» Донбасс, вытянув с этих территорий трудовые ресурсы. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Politeka сделал депутат Верховной рады Украины Семён Семенченко.

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Парламентарий пояснил, что ничего «геноцидного» в такой инициативе нет, так как, по его словам, Россия пытается сделать то же самое.

«Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы. Необходимо чётко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан», — сказал депутат.

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Семенченко уверен, что жителям, которые покинули территорию Украины, необходимо показать, что они нужны стране. Он отметил, что сейчас «они себя чувствуют людьми второго сорта, так как, по сути, за пять лет для них ничего не было сделано». А уже после этого, отмечает депутат, можно будить вводить санкции и ограничения. При этом тех, кто на пятый год войны получил российский паспорт, он предложил лишать гражданства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что во время его президентского срока Украина не будет раздавать свои земли и своих граждан. Это так называемая «красная линия», которую при новом главе государства переступать не будут.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей Донбасса. Это стало поводом для очередных антироссийских высказываний из Киева.

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