Руководитель правительства Якутии в 2018 году заработал 9 млн рублей

Якутск, , 08:20 — REGNUM Председатель правительства Якутии Владимир Солодов задекларировал доход за 2018 год 9 млн рублей, а его заместители показали заработки в 3 — 11 млн рублей. Больше всех заработал вице-премьер Кирилл Бычков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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У руководителя правительства региона Владимира Солодова в собственности находится квартира в 79 кв. м. и доля в квартире 70,5 кв. м., а также автомобили BMW Х1 и Smart ForTwo MHD. Ещё одна квартира в 40 кв. м. у председателя правительства Якутии в пользовании. Его жена заработала в прошлом году 2,7 млн рублей.

Больше председателя правительства заработал в прошлом году его заместитель Кирилл Бычков — 11,1 млн рублей. В его декларации указаны доля в квартире площадью 53,9 квадратных метра, земельный участок и жилое строение в 600 квадратных метров без права регистрации проживания. Помимо этого, зампред пользуется номером в резиденции правительства, площадь которого составляет 35 квадратных метров.

Первые заместители председателя правительства республики Алексей Стручков и Алексей Колодезников заработали 7 и 3,6 млн рублей соответственно. Алексей Стручков не имеет в собственности недвижимости, а его супруга (165 тыс. рублей заработка в 2018 году) вместе с несовершеннолетним ребёнком владеет квартирой в 76 квадратных метров. Ещё одна квартира в 70,1 квадратных метра принадлежит ребёнку на правах индивидуальной собственности.

У Алексея Колодезникова в совместной собственности с супругой и несовершеннолетним ребёнком находятся жилой дом в 258 квадратных метров, земельный участок и гараж. На жену зампреда, задекларировавшую 1,7 млн рублей дохода, также записан автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

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Вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина задекларировала 3,65 млн рублей дохода. Ей принадлежит только квартира в 76,6 квадратных метров, а в пользовании находится земельный участок.

Доход зампреда Дениса Белозёрова в 2018 году составил 3 млн рублей. В совместной собственности у него и его жены находится квартира в 47 квадратных метров. В пользовании у зампреда находится ещё одна квартира в 46 кв. м. и жилой дом в 173 кв. м., который оформлен на жену чиновника. Его супруге также принадлежит автомобиль KIA Picanto, её годовой заработок — 6,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев в 2018 году показал 8,8 млн рублей заработка, его жена — 39,5 млн, и по сравнению с 2017 годом её доход вырос на 15,5 млн рублей.

Доход главы Якутии, пять месяцев прошлого года занимавшего должность мэра столицы республики, в сравнении с 2017 годом увеличился на 700 тыс. рублей. Айсену Николаеву принадлежит только гараж (совместная собственность с женой). Квартира (232,6 кв. м.), дом (365,3 кв. м.), гараж-баня (180,2 кв. м.) и земельный участок находятся у него в пользовании — последние три объекта недвижимости принадлежат его несовершеннолетнему ребёнку.