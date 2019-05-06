Понедельник, 6 Мая 2019 года
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Киев готов ответить Москве, США не могут определиться с РФ: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 мск

Киев готов ответить Москве, США не могут определиться с РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 6 мая 2019, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1436.

Читайте ранее в этом сюжете: Трагедия в «Шереметьево» потрясла РФ, ДНР продолжает борьбу: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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