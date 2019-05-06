Глава конфедерации труда во Франции раскритиковал действия полиции 1 мая

Париж, , 08:13 — REGNUM Генеральный секретарь французского синдиката Всеобщая конфедерация труда Филипп Мартинес вновь подверг резкой критике министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера и начальника полиции Дидье Лальмана за действия во время демонстрации 1 мая в Париже, сообщает Le Figaro.

Филипп Мартинес в эфире BFM TV 5 мая обвинил главу МВД в том, что он создал «очень тяжелый климат» до и во время парижского мероприятия. Отмечая, что «полиция подчиняется приказам», лидер профсоюза интересуется, почему полиция получила указание «атаковать центральную процессию 1 мая».

Издание отмечает, что Филипп Мартинес ещё 1 мая осудил действия полиции, которая во время демонстрации применила слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне проведения первомайской демонстрации во Франции были предприняты меры безопасности. Владельцев магазинов и кафе призвали «закрыть свои двери». Однако в Париже демонстрация сопровождалась беспорядками, в результате которых полиция задержала 330 человек.

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