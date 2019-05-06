Понедельник, 6 Мая 2019 года
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Военные США лазером уничтожили ракеты в воздухе

Политика

Комплекс был разработан в рамках проекта SHiELD

Вашингтон, 6 мая 2019, 08:08 — REGNUM  Военные ВВС США применили наземный прототип лазерной установки для уничтожения нескольких ракет воздушного старта, сообщает издание The Drive.

Отмечается, что испытания были проведены на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико 23 апреля. Заказ был получен от ВВС и был осуществлен военно-промышленной корпорацией США Lockheed Martin.

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По данным издания, комплекс был разработан в рамках проекта SHiELD, который предусматривает создание лазерной установки для истребителей к 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что агентство по противоракетной обороне Соединенных Штатов заинтересовано в приобретении нового лазерного оружия мощностью 1000 киловатт, главная цель которого — уничтожение баллистических ракет противника всех типов и дальностей на всех этапах полета.

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