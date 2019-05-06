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Австрия протестует против расширения АЭС Моховце в Словакии

Политика

Власти Австрии призывают ЕС отказаться от атомной энергии и оказать давление на Словакию

Австрия протестует против расширения АЭС Моховце в Словакии
Peko
АЭС Моховце. Словакия

Вена, 6 мая 2019, 08:06 — REGNUM  Австрия выступает против завершения строительства энергоблоков словацкой атомной электростанции (АЭС) Моховце, расположенной примерно в 160 км от австрийской столицы. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 6 мая.

Канцлер Австрии Себастьян Курц настаивает на том, чтобы в новом договоре о реформировании Европейского союза (ЕС) был закреплен отказ от атомной энергии. Он призвал к созданию национального альянса против ядерной угрозы на границе. Его поддержала даже оппозиция в лице Социалистической партии Австрии и «Зеленых».

"Если мы, будучи свободной от ядерной энергии страной, терпим в непосредственном соседстве АЭС, тогда по меньшей мере необходимо проверить безопасность. ЕС должен оказать соответствующее давление на Словакию!» — заявил вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Строительство АЭС Моховце (Левице, Словакия) было начато в 1983 году. В настоящее время работают два реактора мощностью 440 МВт. В 2009 году было возобновлено строительство еще двух энергоблоков. Их запуск запланирован на 2019−2020 годы.

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Политическая жизнь Австрии
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