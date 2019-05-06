Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Рамалла , , 08:00 — REGNUM Официальные лица Палестины заявили о том, что достигли соглашения с Израилем о прекращении огня, сообщает 6 мая Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Соглашение о прекращении огня вступает в силу в понедельник в 04:30 по местному времени», — отметил источник.

Данную информацию также подтвердило палестинское телевидение, подконтрольное партии ХАМАС. Со стороны Израиля официальных подтверждений пока не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая началась очередная эскалация насилия между Палестиной и Израилем. В результате ракетных ударов погибло по меньшей мере 25 жителей региона.

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