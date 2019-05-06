Понедельник, 6 Мая 2019 года
08:55:26 МСК

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Политика

Тель-Авив пока не подтвердил информацию

Рамалла , 6 мая 2019, 08:00 — REGNUM  Официальные лица Палестины заявили о том, что достигли соглашения с Израилем о прекращении огня, сообщает 6 мая Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Соглашение о прекращении огня вступает в силу в понедельник в 04:30 по местному времени», — отметил источник.

Данную информацию также подтвердило палестинское телевидение, подконтрольное партии ХАМАС. Со стороны Израиля официальных подтверждений пока не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая началась очередная эскалация насилия между Палестиной и Израилем. В результате ракетных ударов погибло по меньшей мере 25 жителей региона.

Читайте ранее в этом сюжете: От израильских обстрелов сектора Газа погибли 19 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить