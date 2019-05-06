Глава Чувашии учредил для «социальной стабильности» новый праздник

Чебоксары, , 07:31 — REGNUM В Чувашии учредили новую памятную дату. 7 сентября в регионе будут отмечать День профсоюзов республики. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Указ «О Дне профсоюзов Чувашской Республики» предполагает установление новой памятной даты «в целях повышения эффективности социального партнёрства в сфере труда, усиления роли профсоюзов в защите социально-трудовых прав и интересов работников, поддержания социальной стабильности» в республике.

«Этот документ — признание важной роли профсоюзного движения Чувашии в жизни трудящихся республики. Профсоюзы защищают права трудящихся и участвуют в решении всех вопросов, актуальных для профессиональных коллективов», — говорится на официальной странице Михаила Игнатьева в Инстаграмме.

День профсоюзов Чувашии будет отмечаться ежегодно 7 сентября.

«В рамках реализации указа предусмотрено особое внимание вопросам создания новых профсоюзных организаций, заключению и выполнению обязательств коллективных договоров, развитию социально-трудовых отношений, защите социально-трудовых прав и интересов жителей республики», — отмечается в комментарии к указу.

По данным властей, в настоящее время в состав «Чувашрессовпрофа» входят 16 республиканских организаций отраслевых профсоюзов, объединяющих 71 городскую и районную организации профсоюзов, 1 357 первичных и 424 цеховых профсоюзных организаций, 2 047 профсоюзных групп. Всего в составе организации насчитывается более 104,5 тыс. человек.