Макрон ограничит влияние главной кузницы кадров для руководства Франции

Париж, , 07:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон намерен полностью реорганизовать Национальную школу администрации (ENA) — элитарное учреждение в сфере высшего послевузовского образования, кузницу кадров для руководства страны. Об этом пишет испанская газета El Pais 6 мая.

Макрон заявил, что в рамках реформирования государственной службы намерен покончить с влиянием ENA. Он поручил юристу, выпускнику этого заведения Фредерику Тирье в течение полугода представить предложения о реорганизации школы.

Это государственное заведение было создано по указу председателя временного правительства Шарля де Голля после Второй мировой войны. Школа должна была открыть путь к высшей государственной службе талантливым гражданам. Но для французского народа ENA стала символом кастовости и отчужденности элиты от реальности, а для других государств послужила образцом для подражания в сфере образования чиновников. Четверо из шести последних президентов Франции, в том числе Макрон, обучались в ENA.