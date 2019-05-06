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Министр нефти Ирака посетил Катар

Политика

Стороны будут сотрудничать в энергетическом секторе

Багдад, 6 мая 2019, 07:38 — REGNUM  Министр нефти Ирака Тамер Гадхбан посетил Катар для проведения переговоров со своим коллегой Саадом аль-Кааби, сообщает 6 мая Reuters.

Стороны обсудили инвестиционное сотрудничество в таких отраслях, как добыча нефти, газа, а также производства электроэнергии. Государственная компания Катара, занимающаяся добычей нефти, также проявила интерес в развитии энергетического сектора Ирака.

Напомним, 5 июня 2017 года ряд стран Персидского залива, среди которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет, расторгли дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. В этих условиях Доха остро нуждается в налаживании и углублении новых контактов, чему и будет способствовать визит иракского министра.

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