Порошенко создал «карательный орган» против СМИ — директор информагентства

Киев, , 07:31 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко после ухода с должности намерен сохранить контроль над Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, заявил директор информационного агентства «Украинские новости» Денис Иванеско, сообщило 6 мая издание Strana.ua.

Он прокомментировал указ Порошенко о назначении Владимира Горковенко главой Нацсовета, назвав его «финальной раздачей слонов».

«Назначение Горковенко членом Нацсовета — это шулерство Порошенко. Его режим доживает последние дни, а он назначает своего чиновника на пять лет в важный регуляторный орган».

Иванеско выразил надежду, что у нового президента Украины Владимира Зеленского хватит мужества отозвать указ Порошенко и провести конкурс на должность главы Нацсовета.

«Порошенковский состав Нацсовета незаконно лишил лицензии радио «Вести», выдал десятки предупреждений телеканалам по сомнительным поводам — столько санкций к СМИ не применял ни один состав Нацсовета», — отметил директор информационного агентства.

Назначение также прокомментировал глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко:

«Человека, который выслуживался перед аппаратом президента, проводил откровенно сомнительную информационную политику, одним из прощальных указов президента назначают в Нацсовет. Без дискуссий и обсуждения. Позор!»

Напомним, указ о назначении Владимира Горковенко главой Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания был опубликован на сайте президента Украины 4 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что благодаря работе данной структуры украинское телевидение удалось дерусифицировать на 92%, что является рекордом с момента провозглашения независимости Украины.

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