Нур-Султан, Казахстан, , 07:21 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с началом священного месяца Рамадан, сообщили 6 мая в пресс-службе главы государства.

Президент республики отметил, что соблюдение поста в дни священного для всех мусульман месяца напоминает о милосердии, прощении и смирении. Токаев добавил, что в Казахстане сохраняется атмосфера единства и взаимопонимания.

«Пусть дни священного месяца Рамазан принесут всем мир, благополучие и процветание!» — добавил президент.

Отметим, в 2019 году месяц Рамадан пройдет с 5 мая по 3 июня. Это время обязательного поста для мусульман. В течение месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и воды.

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