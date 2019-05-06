По инициативе мэра Якутска журналистка стала фигурантом уголовного дела

Якутск, , 06:41 — REGNUM История с шантажом мэра Якутска Сарданы Авксентьевой со стороны известной в республике журналистки Виктории Габышевой получила продолжение. В отношении неё возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет ИА SakhaDay, дело было возбуждено 29 апреля. Виктория Габышева подозревается в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере: (часть 3 статьи 163 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Сардана Авксентьева обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту информационного шантажа, которому, по её словам, подверглась. Известный журналист Якутии Виктория Габышева требовала у мэра отозвать иск горадминистрации к одному из работающих в Якутске застройщиков — компании «ЯкутскСтройСити». В случае успешного исхода она получила бы за свои услуги 7 млн рублей.

Сама журналист заявила, что своими действиями просто боролась за возможность для многодетной семьи жить в доме площадью 456 квадратных метров. По словам Виктории Габышевой, она пыталась продать этот дом и уехать из Якутска, но желающих купить его не нашлось. Тогда журналист поселила туда многодетную семью, договорившись, что это жильё будет выкуплено горадминистрацией, но после смены мэра в сентябре 2018 года эти планы рухнули.

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