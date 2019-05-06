В Китае арестованы 75 «биржевых брокеров», торговавших воздухом

Чжэнчжоу, Китай, , 06:11 — REGNUM Полиция города Лоян центральной китайской провинции Хэнань задержала 75 подозреваемых в телефонном мошенничестве и создании мошеннической площадки торговли акциями, сообщает агентство Синьхуа.

Всего, по данным местного бюро общественной безопасности, было изъято 88 компьютеров, 110 мобильных телефонов, девять автомобилей и сотни кредитных карточек.

Подозреваемые, по данным полиции, выдавали себя за биржевых брокеров, обращаясь к своим жертвам посредством общественных медиаплатформ, благодаря чему вовлекали их в групповые чаты под названием «биржевые инвестиции», а затем рекомендовали к покупке «перспективные акции».

Однако вместо продажи реальных акций мошенники продавали своим жертвам поддельные, получая в обмен на свои счета совершенно настоящие деньги. После того, как неудавшиеся вкладчики оказывались с носом, мошенники либо блокировали их в группах, либо сообщали им о том, что они сами понесли огромные убытки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая уже не первый год ведут борьбу с финансовыми мошенниками. Как стало известно, это приносит свои плоды, поскольку в период с 2016 по 2018 годы число случаев мошенничества уменьшалось на более чем 20% ежегодно.

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