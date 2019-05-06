«АМЛО, уходи!» — в Мексике прошли протесты против президента страны

Мехико, , 05:21 — REGNUM В мексиканской столице Мехико несколько тысяч человек вышли на улицы на протестную акцию против президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что одетые преимущественно в белую одежду участники протестной акции прошли по центральным улицам Мехико. В ходе демонстрации протестующие скандировали: «АМЛО, уходи!» (АМЛО — инициалы мексиканского лидера — прим. ИА REGNUM ).

Таким образом протестующие выражали несогласие с политикой действующего президента Мексики, в частности, в сфере общественной безопасности. По данным правоохранительных органов, в марше принимали участие около шести тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, новому президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору не удалось остановить криминальную войну в стране. По официальной информации, число убийств в стране за первый квартал 2019 года выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В 2018 году число умышленных убийств превысило 33 тыс.

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