«Дуболомное поведение» власти: Зюганов о камчатском Первомае

Петропавловск-Камчатский, , 06:13 — REGNUM «Дуболомным» назвал поведение камчатских властей 1 мая 2019 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В ЦК КПРФ возмущены беспрецедентным выходками камчатской власти, испорченным праздником и задержанием актива КПРФ региона. Коммунисты обрисовали губернатору Камчатки Владимиру Илюхину все провалы в его работе на посту главы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На Камчатке власть проявила «дуболомный» характер. Задержания за празднование Первомая руководства и сторонников КПРФ, а также гражданских активистов, при том, что агитация со стороны «Единой России» велась открыто, прямо на демонстрации — это признаки политической беспомощности. Аресты в день международной солидарности трудящихся, когда граждане мирно вышли показать своё несогласие с ущемлением их законных прав, категорически недопустимы.

Хочу напомнить всем, что попытки «затянуть гайку» на народном негодовании ещё никогда и никого в истории до добра не доводили. Репрессии, будь то на Камчатке, в Туле, в Санкт-Петербурге или других регионах страны, свидетельствуют о нежелании власти прислушаться к голосу народа», — написал Геннадий Зюганов на своей официальной странице в Фейсбуке.

На официальном сайте КПРФ зампред ЦК партии Юрий Афонин также прокомментировал массовые задержания коммунистов на Камчатке 1 мая.

«Когда у власти не остается аргументов для диалога с обществом, когда социально-экономическая ситуация ухудшается, недовольство среди населения растёт, некоторые деятели не видят для себя иного выхода, как ещё туже затягивать гайки», — заявил Юрий Афонин.

Зампред ЦК КПРФ обратил внимание на то, что камчатские власти взяли за основу в своей деятельности тактику «тащить и не пущать» в самом прямом смысле этого крылатого выражения.

В ЦК КПРФ обратили внимание камчатских властей на социально-экономическое состояние региона:

«Решение запустить на Первомай маховик репрессий — это выстрел в ногу самим себе со стороны камчатских властей. Вероятно, это то немногое, что осталось краевым властям, потому что похвастаться им особо нечем: нет ни сколько-нибудь значимых успехов, ни возможности завоевать авторитет среди населения эффективной социально-экономической политикой.

По большинству показателей Камчатка находится в нижних строчках рейтингов среди регионов ДФО. Около половины доходов Камчатки обеспечивается трансфертами из федерального центра. Инвестиции в основной капитал в 2018 году упали почти на 8%, это один из худших показателей в ДФО. Люди буквально бегут с Камчатки, для сравнительно небольшого региона убыль в 700 человек в год — это очень тревожный показатель. В регионе резко, сразу на 20% выросла заболеваемость гепатитом, это второе место в ДФО с конца. В полтора раза увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия», — перечислил Юрий Афонин.

Зампред ЦК КПРФ назвал и другие провалы камчатского губернатора Владимира Илюхина и его правительства. Например, полнейший провал по жилищному строительству, вообще объёмы строительства на Камчатке упали более чем на 20%, провалы в сельском хозяйстве, индекс промпроизводства «топчется» на месте.

«Провальная социально-экономическая политика в сочетании с репрессиями — это худшее, что может предложить камчатская власть народу», — подчеркнул Афонин.

Он также от имени ЦК пообещал камчатским коммунистам и их сторонникам всестороннюю помощь и поддержку.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне Первомая власти Камчатки впервые за всю историю запретили проход политических партий в колоннах на демонстрации. По мнению жителей полуострова, губернатор Владимир Илюхин панически боялся повторения первомайской демонстрации 2018 года, когда оппозиционные партии несли по площади транспаранты с требованием его отставки. Камчатка стала единственным регионом в ДФО, где власть ввела такой запрет. Оппозиция в ответ пообещала выйти на демонстрацию в жёлтых жилетах. Власти Камчатки запретили торговцам продавать протестную одежду до 2 мая. Люди успели купить жилеты. Тех, кто шёл в жилетах на демонстрации, полиция вытаскивала из колонн и отбирала «запретную» одежду. Накануне демонстрации, в 8 утра, полиция без объяснения причин задержала и вывезла в отдел по борьбе с экстремизмом на окраине Петропавловска-Камчатского руководителя фракции «Справедливой России» в краевой думе Михаила Пучковского, руководителя городского отделения партии Александра Каменюка и блогера и активиста Александра Зайцева. Их продержали в отделении до того момента, как по площади уже пошли колонны, потом отпустили, не извинившись.

Полиция на Первомае задержала весь актив регионального отделения КПРФ, хотя на коммунистах не было жёлтых жилетов. Стражам порядка не понравилось, что они «стояли слишком близко друг другу». Коммунистов заставили убрать плакаты с критикой власти.

В социальных сетях жители полуострова 1 мая выражали гнев и презрение губернатору Камчатки Илюхину и писали, что считают Камчатку «опозоренной» таким поведением властей.