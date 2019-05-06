Россия снова стала сверхдержавой — Die Welt

Берлин, , 04:50 — REGNUM Сверхдержавой двух континентов, огромной империей и оплотом православия назвал Россию немецкий публицист Михаэль Штюрмер. Его статья опубликована изданием Die Welt.

После пережитых за последнее столетие потрясений Россия «вновь стала Россией, мировой державой двух континентов, гигантской Евразийской империей», интересы которой простираются от Средиземноморья и Ближнего Востока до Латинской Америки, отмечает автор статьи. Штюрмер также назвал РФ Третьим Римом и страной, где зачастую самым новым становится то, что давно устарело.

Так, публицист рассказал об ощущениях от официального приема президента РФ Владимира Путина, который проходит «в старой крепости Кремля». Кажется, что время замерло и церемония «происходит по протоколу царских времен».

Западным странам, полагает журналист, придется идти навстречу России, восстанавливать теплые и доверительные отношения с Москвой и приходить к единому пониманию стратегических угроз.