Члены правительства Татарии устроили «распродажу» своей недвижимости

Казань, , 03:58 — REGNUM Самым богатым членом правительства Татарии по итогам 2018 года стал вице-премьер Василь Шайхразиев, который заработал 15,931 млн рублей, но в эту сумму входит и доход от продажи квартиры общей площадью 200 кв.м. По размеру доходов Шайхразиев обогнал и самого главу Татарии Рустама Минниханова и премьер-министра Алексея Песошина. На сайте правительства Татарии обнародованы данные о доходах госслужащих и членов их семей за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Василь Шайхразиев, занимающий свой пост с сентября 2014 года, а до этого бывший мэром Набережных Челнов, возглавил рейтинг по доходам в кабинете министров, сместив с этого пьедестала лидера 2017 года — вице-премьера Лейлу Фазлееву. Оба лидера ‑ и 2018-го, и 2017-го года — стали ими за счёт реализации имущества. Шайхразиев задекларировал 15,931 млн рублей, что выше почти на 8,9 млн рублей, чем ранее. В состав дохода входит сумма от продажи квартиры площадью 200,9 кв. м, что ещё фигурировала в декларации 2017 года как долевая собственность. Доходы супруги вице-премьера были скромнее и относительно 2017 года упали — с 4,275 млн рублей до 2,111 млн рублей.

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Премьер-министр РТ Алексей Песошин по итогам прошлого года получил доход в размере 6,381 млн рублей (против 6,03 млн рублей в 2017-м), но даже не вошёл в тройку самых богатых членов правительства республики. Супруга второго лица Татарии также не могла похвастаться большими доходами — 729 тыс. рублей, но в составе её имущества к жилому дому на 580 кв. м, квартире на 108,3 кв. м и двум земельным участкам прибавился ещё один надел — на 1316 кв.м.

Второе место по уровню доходов в 2018 году досталось министру экологии и природных ресурсов РТ Александру Шадрикову, назначенному главой ведомства в начале февраля 2018 года, а ранее занимавшему кресло главы Дрожжановского района. Его доход составил 14,123 млн рублей, но туда вошли средства от продажи недвижимости и единовременная субсидия. По итогам 2017 года доход Щадрикова был 1,911 млн рублей. В 2018 году из списка имущества исчезли дом на 214,1 кв. м и земельный участок под ним, но появилась квартира и два машиноместа. Вероятно, что после назначения в кресло министра Шадриков реализовал имущество в районе и приобрёл в Казани.

Тройку лидеров по уровню доходов замыкает председатель государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков — 12,841 млн рублей, где также фигурирует доход от продажи недвижимости. Его доход за предшествующий год был 2,994 млн рублей.

Четвёртое место по уровню доходов заняла министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова — 8,707 млн рублей и также в его составе средства от продажи недвижимости. Из состава имущества министра выбыла квартира общей площадью 59,3 кв. м, а доходы по итогам 2017 года были 3,719 млн рублей.

Топ5 лидеров из числа членов правительства Татарии закрывает бывший глава Нурлатского района, назначенный в начале февраля 2018 года министром лесного хозяйства Равиль Кузюров — 8,696 млн рублей, но о продаже имущества не уточняется. Хотя по итогам 2017 года он владел домом площадью 56,1 кв. м, а по итогам 2018 года уже домом на 410,1 кв.м. В 2017 году доход Кузюрова составлял 9,433 млн рублей и в декларации также не фигурировали сделки продажи.

Самым скромным оказался доход министра по делам молодёжи Дамира Фаттахова, назначенного в конце июня 2018 года — 2,22 млн рублей, куда входят и поступления с предыдущего места работы замглавы исполкома Казани.