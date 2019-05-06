Греция потребовала от Турции прекратить бурение на Кипре

Афины , , 03:46 — REGNUM Греция осудила решение Турции провести бурение в исключительной экономической зоне Кипра и потребовала вывести буровое судно из акватории, говорится в заявлении греческого МИД.

«Мы осуждаем решение Турции приступить к незаконному бурению в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Мы призываем Турцию немедленно прекратить свою незаконную деятельность», — заявляет МИД Греции.

По мнению греческого внешнеполитического ведомства, буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра подрывают стабильность в регионе, а также нарушают права Республики Кипр.

Ранее, в 2011 году, на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра были обнаружены крупные месторождения природного газа. 4 мая турецкое буровое судно «Фатих» было направлено к обнаруженному месторождению. Турция заявила, что бурение продлится до 3 сентября.