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Брата экс-президента Алжира обвинили в заговоре против власти

Политика

Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы

Алжир, 6 мая 2019, 03:20 — REGNUM  Брат бывшего президента Алжира Саид Бутефлика, а также два экс-руководителя разведслужб страны обвиняются в заговоре против действующей государственной власти, сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что обвинения против Саида Бутефлики были выдвинуты в ходе судебного процесса, проходившего в здании военного трибунала алжирского города Блида. Его обвинили в создании заговора против действующей власти, а также в дискредитации армии Алжира.

По этим обвинениям, согласно алжирскому кодексу военной юстиции, ему и еще двум экс-руководителям разведслужб Алжира может грозить от пяти до десяти лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая службы безопасности Алжира арестовали младшего брата экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саида. Вместе с Саидом Бутефликой таже были задержаны бывший координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг и бывший руководитель Департамента разведки и безопасности, корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алжире арестован брат бывшего президента Бутефлики

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