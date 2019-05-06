Тель-Авив, Израиль, , 03:00 — REGNUM

В результате ответного удара Израиля по сектору Газа погибли 19 палестинцев, больше половины из которых были мирными жителями, сообщает агентство Reuters.

При этом от ракетных ударов из сектора Газа по Израилю погибли четыре мирных жителя. По данным израильских военных, из сектора Газа было выпущено более 600 ракет, из которых 150 были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая начался очередной обмен ударами между Газой и Израилем. Позднее, 5 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжить массированные бомбардировки Газы в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинской территории.