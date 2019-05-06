Германия назвала ракетные испытания в КНДР провокацией

Берлин, , 01:49 — REGNUM Ракетные испытания, проведенные Северной Кореей 4 мая, якобы являются провокацией, так как весь мир ожидает от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации, говорится в официальном заявлении МИД Германии.

«Мы приветствуем готовность президента США Дональда Трампа продолжать переговоры, несмотря на эту провокацию. КНДР должна соблюдать решения Совбеза ООН и отказаться от своей программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — сообщает немецкий МИД.

Также Германия призвала Северную Корею отказаться от дальнейших подобных «провокаций» и продемонстрировать миру конкретные шаги, предпринятые для денуклеаризации Корейского полуострова. Это, по мнению немецкого МИД, покажет заинтересованность КНДР в мирном диалоге.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая КНДР провела ракетные испытания на восточном побережье страны. Позднее, 5 мая, Пхеньян официально подтвердил проведение учений, в которых были испытаны дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.

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