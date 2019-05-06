Понедельник, 6 Мая 2019 года
02:46:20 МСК

Германия назвала ракетные испытания в КНДР провокацией

Политика

И призвала отказаться от испытаний ракетного оружия

Берлин, 6 мая 2019, 01:49 — REGNUM  Ракетные испытания, проведенные Северной Кореей 4 мая, якобы являются провокацией, так как весь мир ожидает от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации, говорится в официальном заявлении МИД Германии.

«Мы приветствуем готовность президента США Дональда Трампа продолжать переговоры, несмотря на эту провокацию. КНДР должна соблюдать решения Совбеза ООН и отказаться от своей программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — сообщает немецкий МИД.

Также Германия призвала Северную Корею отказаться от дальнейших подобных «провокаций» и продемонстрировать миру конкретные шаги, предпринятые для денуклеаризации Корейского полуострова. Это, по мнению немецкого МИД, покажет заинтересованность КНДР в мирном диалоге.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая КНДР провела ракетные испытания на восточном побережье страны. Позднее, 5 мая, Пхеньян официально подтвердил проведение учений, в которых были испытаны дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти КНДР подтвердили проведение ракетных стрельб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить