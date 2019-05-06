Трамп высказался против выступления Мюллера в Конгрессе США

Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру, проводившему расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году, не стоит выступать в Конгрессе и рассказывать о своем расследовании, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что на расследование было потрачено около $35 млн за два года, а его результаты не выявили никакого вмешательства России в американские выборы. По мнению Трампа, представители Демократической партии США хотят заново начать расследование, так как результат расследования Мюллера их не устроил.

«Не было никаких преступлений, кроме как совершенных другой стороной (совершенно не отраженных в докладе), и не было никакого вмешательства. Бобу Мюллеру не стоит выступать в конгрессе. Никакого пересмотра для демократов!», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта спецпрокурор США Роберт Мюллер написал письмо генеральному прокурору Уильяму Барру, который, как считает Мюллер, исказил смысл итогового доклада по делу о так называемом «российском вмешательстве».

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