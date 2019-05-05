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Депутат Рады прокомментировал заявление Зеленского о России

Политика

«Есть история»

Киев, 5 мая 2019, 23:57 — REGNUM  Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что из общего у Российской Федерации и Украины осталось только одно — государственная граница, является глупостью. Об этом заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Я думаю, это какая-то вопиющая глупость, потому что так говорить человек просто не должен и не может… , — сказал он. — Есть история, нас очень много объединяет».

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая 2019 г. избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины с Россией нет ничего общего, кроме госграницы.

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Политическая жизнь Украины
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