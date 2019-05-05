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Депутат Рады призвал «обезлюдить Донбасс»

Политика

«Ничего геноцидного нету»

Депутат Рады призвал «обезлюдить Донбасс»
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Семен Семенченко

Киев, 5 мая 2019, 22:59 — REGNUM  Украине необходимо «вытянуть» из Донбасса трудовые ресурсы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Семен Семенченко в интервью YouTube-каналу Politeka.

«В моем понимании должна быть (у Украины) стратегия обезлюдить Донбасс, — сказал Семенченко. — Но тут, несмотря на такое страшное название, ничего геноцидного нету».

По его словам, на Украину нужно привлечь трудоспособное население Донбасса, а для этого необходимо показать покинувшим эти территории жителям, что они нужны стране.

Депутат Верховной рады также предложил принять меры в плане амнистий для тех жителей Донбасса, которые не принимали участия в боевых действиях.

Напомним, 5 мая в сообщении штаба операции объединенных сил (ООС) Украины на странице в соцсети Facebook говорилось, что в район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе прибыли представители делегации посольства США.

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Война в Донбассе
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