СМИ: после стрельбы на Урале задержан помощник депутата Госдумы

Екатеринбург, , 20:06 — REGNUM В Свердловской области после стрельбы во дворе жилых домов города Камышлова задержан помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, такую информацию распространило агентство «ЕАН». Якобы помощник депутата задержан на трое суток.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что пока не дают официальных комментариев до завершения всех проверок. А сам Дмитрий Ионин заявил журналистам, что его помощника никто не задерживал.

Также 5 мая депутат провёл пресс-конференцию, на которой продемонстрировал охолощенный автомат, из которого велась стрельба. Он также объяснил журналистам, что делал в Камышлове. По его словам, он борется за права обманутых дольщиков жилья.

Тем временем в Госдуме уже выразили готовность рассмотреть инцидент на заседании мандатной комиссии. Это произойдёт после того, как поступит соответствующее обращение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интернет попала видеозапись, из которой следует, что человек, похожий на Дмитрия Ионина, стрелял из автомата во дворе жилых домов. Сам депутат заявил на своей странице в соцсети Facebook, что люди, которые сняли видео, были готовы отдать запись ему в обмен на некоторые условия. А позднее он отметил, что даже рад возникшему резонансу, так как получил дополнительную возможность заявить о проблемах обманутых дольщиков Камышлова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме допустили уголовное наказание для депутата Ионина за стрельбу