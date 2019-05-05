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Помпео заявил о необходимости РФ свернуть присутствие в Венесуэле

Политика

«Россиянам придется уйти»

Помпео заявил о необходимости РФ свернуть присутствие в Венесуэле
Иван Шилов © ИА REGNUM
Венесуэла

Вашингтон, 5 мая 2019, 18:47 — REGNUM  Российская Федерация, которая якобы вмешивается во внутреннюю политику Венесуэлы, должна прекратить это делать. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

«Россиянам придется уйти (из Венесуэлы), — сказал Помпео, отвечая на вопрос журналиста. — Такова наша точка зрения».

По его словам, свернуть свое присутствие в Венесуэле должна не только Россия, но и Китай, Куба, а также Иран.

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Напомним, 1 мая государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business заявил, что официальный Вашингтон в случае необходимости готов задействовать вооруженные силы США в военной операции в Венесуэле.

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