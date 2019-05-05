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Зеленского обвинили в изменении риторики после выборов на Украине

Политика

«Заявления резко отличаются»

Зеленского обвинили в изменении риторики после выборов на Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 5 мая 2019, 18:28 — REGNUM  Ситуация с заявлениями избранного президента Украины Владимира Зеленского и его команды довольно странная. Об этом заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Он (Владимир Зеленский) еще не президент, а уже делаются какие-то заявления, в основном его командой, — заявил Рабинович. — Причем эти заявления резко отличаются от того, что говорилось во время выборов».

Рабинович напомнил, что жители Украины голосовали на выборах за Зеленского, который обещал остановить войну и восстановить мир с соседями. Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» добавил, что «всего этого не происходит».

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Как передавало ИА REGNUM, после официального обнародования результатов выборов на Украине, которое состоялось 3 мая, в течение 30 дней должна состояться инаугурация нового главы Украины.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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