В Узбекистане стартуют мероприятия, посвященные 9 мая

Ташкент, , 18:25 — REGNUM Масштабные мероприятия, посвященные 9 мая пройдут по всему Узбекистану, в частности, начиная с 6 мая территория вокруг ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте превратится в место для народных гуляний, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вокруг комплекса уже разворачиваются декорации для инсценированных постановок на тему Великой Отчественной войны, праздничную атмосферу создаст военный оркестр, все желающие смогут попробовать блюда полевой кухни.

7 мая в честь праздника в ледовом комплексе Humo Arena состоится праздничный концерт с участием национальных и зарубежных звезд эстрады. Так, своим творчеством гостей праздничного торжества порадуют Олег Газманов, Озодбек Назарбеков, Севара Назархан, Юлдуз Усманова и легендарная итальянская группа Ricchi e Poveri.

Настоящим подарком для поклонников фигурного катания станет появление на льду олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира по фигурному катанию Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, Марии Петровой и Алексея Тихонова, Елены Йованович и Нодари Майсурадзе, Алексея Ягудина, Аделины Сотниковой, Татьяны Навки и Романа Костомарова.

На этой неделе, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что праздник 9 мая является для него священным.

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