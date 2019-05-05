Вашингтон, США, , 17:31 — REGNUM

Представители Вашингтона и Пхеньяна в ходе переговоров могут найти решение по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC.

Дональд Трамп и КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти США) до сих пор считаем, что возможность достичь результата с помощью переговоров существует», — сказал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM4 мая на восточном побережье КНДР состоялись испытательные пуски ракет малой дальности. Запуски ракет, которые пролетели от 70 до 200 км, проводились в районе порта Вонсан.

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