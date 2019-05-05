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Помпео о возможном саммите Путина и Трампа: «Не знаю»

Политика

4 мая президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что у Москвы и Вашингтона есть огромный потенциал для хороших отношений

Помпео о возможном саммите Путина и Трампа: «Не знаю»
U.S. Department of State
Майк Помпео

Вашингтон, 5 мая 2019, 17:05 — REGNUM  Информации о возможной встречи президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина пока нет. Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в эфире телеканала ABC.

«Не знаю (о возможном саммите Трампа и Путина)», — сказал Помпео.

Напомним, 4 мая президент США Дональд Трамп, комментируя телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил на странице в соцсети Twitter, что у Москвы и Вашингтона есть огромный потенциал для хороших отношений.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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