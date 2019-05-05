Дипломаты США проинспектировали позиции ВСУ в Донбассе

Киев, , 16:07 — REGNUM В район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе прибыли представители делегации посольства США. Об этом говорится в сообщении штаба операции объединенных сил (ООС) Украины на странице в соцсети Facebook.

«Дипломаты ознакомились (на территории Донбасса) с текущей безопасностью и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов», — отмечается в сообщении.

Делегация представителей США, отметили в штабе ООС, также исследовала условия эксплуатации оборудования США, предоставленного Украине в «рамках материально-технической помощи».

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая командующий операцией объединённых сил (украинские оккупационные силы в Донбассе) генерал Сергей Наев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы за 2018 г. смогли дополнительно оккупировать 24 кв. километра территории Донбасса.

Читайте также: Украинские войска за год оккупировали 24 квадратных километра Донбасса