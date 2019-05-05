Институт национальной памяти Украины против инаугурации Зеленского 19 мая

Киев, , 15:38 — REGNUM Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что проводить церемонию инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая никак невозможно, так как 19 мая на Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Об этом Вятрович написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. Это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине», — пишет Вятрович.

Проводить инаугурацию в этот день Вятрович считает «крайне неудачной» затеей. Он напомнил, что в своё время Зеленский позволял себе «шутки над голодомором», но теперь новоизбранный президент не имеет права на «глумление над памятью миллионов жертв репрессий».

Напомним, что Зеленский и его команда хотят провести инаугурацию 19 мая. Однако правящее большинство в Верховной раде такой вариант отвергло и предлагает 28 мая или 1 июня. По закону, инаугурация должна быть проведена в течение 30 дней после официального подведения итогов президентских выборов Центризбиркомом и публикации данных в газете «Голос Украины». В данном случае это до 3 июня. В Раде заявили, что решат вопрос о дате инаугурации 14 мая.

Интрига всей ситуации в том, что Украина является парламентско-президентской республикой и правительство страны формируется большинством в Верховной раде, а вовсе не президентом.

Зеленский, победив на выборах, оказался в той ситуации, когда у него нет фракции его сторонников в Верховной раде. Есть небольшая группа депутатов-перебежчиков из других фракций, которые выказали лояльность Зеленскому, но их слишком мало. Поскольку очередные выборы в Раду должны пройти 27 октября этого года, распустить Раду президент Украины может только до 27 марта, чтобы провести досрочные выборы и воспользоваться моментом своей победы для завоевания мандатов своей партией «Слуга народа». Чтобы распустить Раду Зеленский должен стать президентом, а президентом он может стать только после инаугурации, дату которой назначает Рада. Отсюда и нежелание нынешнего правящего большинства в Раде, которое сколачивал Петр Порошенко, проводить инаугурацию до 27 мая.

Без большинства в Раде и без лояльного ему правительства Зеленский не сможет реализовать свою не очень внятную предвыборную программу.