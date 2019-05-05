Киев, Украина, , 15:11 — REGNUM

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что украинским гражданам не нужна никакая «декоммнизация», им жизненно необходимы рабочие места. Об этом Медведчук заявил, комментируя идеи отмены или переноса различных праздников, а также в целом закон о «декоммунизации», который ранее был принят на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович (этот институт является органом государственной власти) заявил, что украинские власти могут отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая на государственном уровне в рамках закона о «декоммунизации». Соответственно, эти дни для украинских граждан станут рабочими. Стоит отметить, что День защитника отечества указом пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко был перенесён с 23 февраля на 14 октября.

Медведчук заявил, что те праздники, которые есть на Украине, надо чтить и уважать. Но той власти, которая сейчас есть на Украине нужно нудмать не о том, как отменить или перенести праздники, а о том, как дать людям рабочие места, которых на Украине становится меньше.

«Насчет работать — правильно. Но надо работать тогда, когда отведено время, и самое главное — тогда, когда есть работа. Вот это главное. Власти надо думать, и тем прихлебателям, которые ставят вопросы об отмене разных праздников, им надо думать о том, как создать людям рабочие места, как обеспечить их работой и как наполнить реальным содержанием уровень доходов и реальное благосостояние. Вот о чем надо думать, а не об отмене праздников», — сказал Медведчук.

Он подчеркнул, что правительству страны не стоит заниматься глупостями, так как граждане страны в любом случае будут отмечать те праздники, которые они чтят.

Напомним, что закон о «декоммунизации» на Украине, который действует с мая 2015 года, полностью запрещает любое напоминание о советском прошлом Украины. На основании этого закона были переименованы тысячи советских топонимов, полностью запреща советская символика.