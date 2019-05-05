Когда Россия получит ЗРК С-500 и что это изменит?

Леонид Нерсисян, , 15:09 — REGNUM

Согласно информации, распространённой российским изданием «Известия», полигонные испытания успешно прошли часть важнейших компонентов перспективного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей». Речь идёт о радиолокационном комплексе (РЛК) и многофункциональной радиолокационной станции (РЛС). Кроме того, сообщается об интеграции зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ» и С-500.

Что известно об С-500 на сегодняшний день и как скоро стоит ожидать его поступления на вооружение российской армии?

Россия получит сверхдальний эшелон ПВО

Первые работы над созданием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 начались не позже чем в 2002 году Концерном ВКО «Алмаз-Антей». Изначально планировалось запустить серийное производство системы в 2014—2015 году, а к 2020 году поставить российской армии 10 дивизионов С-500. Эти планы осуществить не удалось, и сроки сдачи комплекса постепенно отодвигались. Согласно последним официальным заявлениям (в том числе министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова) принятие С-500 на вооружение ожидается в 2020 году. С учётом возможных сложностей, которые могут вызвать дальнейшие задержки, стоит ожидать развёртывания серийного производства перспективной системы противовоздушной и противоракетной обороны в начале 2020-х годов.

Что касается возможностей С-500, то о них говорить однозначно пока достаточно сложно, так как львиная доля информации о системе, как и её внешний облик, пока засекречены. Из тех данных, которые можно встретить в СМИ и других открытых источниках можно отметить упор на многозадачность — как борьбу с аэродинамическими (авиация противника, крылатые ракеты и т.п.), так и баллистическими целями. При этом если мы говорим о противоракетных возможностях С-500, то речь идёт о борьбе с ракетами средней дальности (максимальная дальность полёта менее 5500 км), в некоторых источниках указывается возможность борьбы и с боеголовками межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и гиперзвуковыми целями, однако эта информация вызывает серьёзные сомнения.

К тому же, когда речь идёт о гиперзвуковых целях, нужно понимать, что даже оперативно-тактические баллистические ракеты могут достигать этих скоростей — наибольшую сложность собой представляет перехват аэродинамических гиперзвуковых средств (планирующих боевых блоков или крылатых ракет). Это связано с тем, что в случае с баллистическими целями проводится математический расчёт баллистической траектории полёта ракеты или её боеголовки на основании получаемой информации с радиолокаторов, а противоракета запускается навстречу в приблизительно рассчитанную точку встречи (в ходе полёта осуществляется лишь небольшая коррекция). С аэродинамическими целями такой подход намного менее эффективен (в том числе за счёт возможности свободного маневрирования), а огромная скорость полёта цели не позволяет полагаться на кардинальную коррекцию траектории полёта зенитной ракеты в воздухе.

Надо отметить, что максимальная дальность действия зенитных ракет С-500 действительно впечатляет и может составить до 600 км. Согласно данным американского издания CNBC со ссылкой на американскую разведку, в 2018 году с помощью С-500 была перехвачена цель на дальности 299 миль (более 481 км), что стало рекордным показателем в мировой практике. При этом высота полёта поражаемых целей может составлять до 100 км, а по данным некоторых источников и больше. Это может позволить перехватывать и некоторые низколетящие спутники. Кроме того, известно, что С-500 сможет использовать часть зенитных ракет ЗРК С-400, в том числе и 40Н6 (дальность поражения целей до 400 км, высота до 30 км), которая не так давно была принята на вооружение. Такая унификация позволит снизить как стоимость производства, так и эксплуатации новых систем.

Что касается интеграции С-500 и «Панцирь-СМ» в единую систему, то подобный подход вполне оправдан. Правда, надо учитывать, что в рамках автоматизированной системы управления в общие действия наверняка будут подключены и другие ЗРК — те же С-400, а также новые С-350 «Витязь» (комплекс средней дальности с большим боезапасом, более дешёвый и простой, чем С-400). Подобная глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны, которая начинается сверхдальним эшелоном, представленным С-500, и заканчивающаяся системами малой дальности (зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь-СМ») станет заметно большей сложностью для противника. Именно интеграция, быстрое реагирование и правильное распределение целей в автоматическом или полуавтоматическом режиме являются главными направлениями развития не только ПВО, но и в целом военного дела.