За сутки с территории Газы по Израилю выпустили 450 ракет — ВС Израиля

Иерусалим, , 14:54 — REGNUM За минувшие сутки с территории сектора Газа по Израилю было запущено более 450 ракет, в ответ израильские вооруженные силы нанесли удары по 220 военным объектам палестинцев. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

По словам Конрикуса, 150 из 450 запущенных по Израилю ракет были перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол». Из оставшихся 300 ракет 70% разорвались в незаселенной местности. Уточняется, что в результатет обстрела погиб пожилой местный житель.

В ответ на обстрелы израильские военные поразили палестинские оружейные цеха и склады, тоннели и здания, которые, по мнению израильской стороны, использовались движением ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» (обе эти организации признаны в Израиле террористическими). Израильские военные могут подтвердить гибель как минимум восьми палестинских боевиков.

Более того, командование израильской армии выдвинуло к границе с сектором Газа полностью готовую к бою танковую бригаду.