Войска ДНР предотвратили проникновение украинских диверсантов в республику

Донецк, , 14:07 — REGNUM Вооруженные силы Донецкой Народной Республики предотвратили проникновение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских боевиков на подконтрольную ДНР территорию. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери — один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения», — рассказал Басурин.

Он отметил, что военнослужащие ДНР смогли эвакуировать раненного украинского боевика и ему была оказана медицинская помощь, но спасти его, к сожалению, не удалось — ранения были слишком серьезными.

Также Басурин рассказал, что на месте боестолкновения солдаты ДНР обнаружили два автомата с номерами №282 794 и №ТЕ 4416, а также приспособлениями для бесшумной стрельбы к ним ЕО 457 и ЕО 443.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики периодически пытются щабросить свои ДРГ за линию фронта для организации терактов и диверсий на подконтрольной ДНР территории. Большая часть этих ДРГ нейтрализуется войсками ДНР.