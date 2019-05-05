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Войска ДНР предотвратили проникновение украинских диверсантов в республику

Политика

Убегающие украинские боевики бросили своего раненного на поле боя

Войска ДНР предотвратили проникновение украинских диверсантов в республику
© ИА Красная Весна
Нашивка ВС ДНР

Донецк, 5 мая 2019, 14:07 — REGNUM  Вооруженные силы Донецкой Народной Республики предотвратили проникновение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских боевиков на подконтрольную ДНР территорию. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери — один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения», — рассказал Басурин.

Он отметил, что военнослужащие ДНР смогли эвакуировать раненного украинского боевика и ему была оказана медицинская помощь, но спасти его, к сожалению, не удалось — ранения были слишком серьезными.

Также Басурин рассказал, что на месте боестолкновения солдаты ДНР обнаружили два автомата с номерами №282 794 и №ТЕ 4416, а также приспособлениями для бесшумной стрельбы к ним ЕО 457 и ЕО 443.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики периодически пытются щабросить свои ДРГ за линию фронта для организации терактов и диверсий на подконтрольной ДНР территории. Большая часть этих ДРГ нейтрализуется войсками ДНР.

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Война в Донбассе
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