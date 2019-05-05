Депутаты Рады не дали Зеленскому провести инаугурацию 19 мая

Киев, , 13:16 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться с депутатами Верховной рады о дате проведения инаугурации. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Зеленский настаивал на проведении церемонии его инаугурации 19 мая, но депутаты из «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили категорически против.

В дело также вмешался глава украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович, который заявил, что назначить инаугурацию на 19 мая — это крайне неудачная идея, так как на Украине это ещё и День памяти политических репрессий.

«Дата крайне неудачная — это День памяти жертв политических репрессий. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв», — сказал Вятрович.

Напомним, 4 мая Зеленский заявил, что настаивает на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. После переговоров с Радой выяснилось, что никакой договорённости достичь не удалось и депутаты заявили, что 14 мая будет принято решение по вопросу даты проведения инаугурации.