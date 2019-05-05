Россия не исключает выхода из Совета Европы — постпред

Москва, , 12:34 — REGNUM Постоянный представитель Российской Федерации при Совете Европы Иван Солтановский не исключает возможности выхода России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) да и самого Совета Европы, если не удастся найти компромисс. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — сказал Солтановский.

По словам Солтановского, Москва совершенно не жалеет, что в своё время вступила в Совет Европы, так как «советоевропейский опыт» помог модернизировать российскую правовую систему и гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014—2015 годах российских парламентариев лишили практически всех прав в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за возвращения Крыма в состав России. В ответ на рестрикции российская сторона приостановила свое участие в заседаниях ПАСЕ, а с июня 2017 года приостановила выплату взносов в Совет Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.