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Россия не исключает выхода из Совета Европы — постпред

Политика

Полномочия российской делегации в ПАСЕ так и не восстановлены

Россия не исключает выхода из Совета Европы — постпред
Иллюстрация: Coe.int
Совет Европы

Москва, 5 мая 2019, 12:34 — REGNUM  Постоянный представитель Российской Федерации при Совете Европы Иван Солтановский не исключает возможности выхода России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) да и самого Совета Европы, если не удастся найти компромисс. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — сказал Солтановский.

По словам Солтановского, Москва совершенно не жалеет, что в своё время вступила в Совет Европы, так как «советоевропейский опыт» помог модернизировать российскую правовую систему и гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014—2015 годах российских парламентариев лишили практически всех прав в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за возвращения Крыма в состав России. В ответ на рестрикции российская сторона приостановила свое участие в заседаниях ПАСЕ, а с июня 2017 года приостановила выплату взносов в Совет Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

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Внешняя политика России
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