Мадуро призвал венесуэльскую армию защитить страну от интервенции США

Каракас, , 12:01 — REGNUM Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к представителям вооруженных сил Боливарианской республики с призывом сохранять единство и защищать страну от атак империализма. Соответствующее заявление Мадуро сделал сегодня, 5 мая, выступая перед солдатами в штате Кохедес.

«Империализм планирует хорошо финансируемый заговор с целью ослабить, разделить и уничтожить Боливарианские вооруженные силы изнутри с помощью группы предателей. Винтовки в ваших руках необходимо использовать для защиты нашего суверенитета и Родины», — сказал Мадуро.

Он также подчеркнул, что армия Боливарианской республики является «самой мощной армией» в регионе.

Мадуро допустил, что США могут посягнуть на Венесуэлу и вооруженные силы Боливарианской республики должны быть готовы дать отпор интервентам.

«Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю», — сказал Мадуро.

Глава государства подчеркнул, что Венесуэла вовсе не беспомощная или слабая. Однако вооруженные силы страны должны быть сплоченными и более лояльными, сказал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, вновь попытался захватить власть в стране и даже смог привлечь на свою сторону небольшую группу военных, однако успеха он снова не добился.

В интервью американской прессе Гуайдо признал, что его попытка захватить власть снова провалилась и венесуэльские военные его не поддерживают. Кроме того, Гуайдо фактически призвал США начать интервенцию в Венесуэлу, так как без американских штыков он власть не получит.