Ватикан могут сделать крайним за распад Украины

Станислав Стремидловский, , 11:47 — REGNUM

Зал печати Святого престола немного приоткрыл завесу тайны над «сюрпризом», который, как на днях заявлял апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, «папа Римский Франциск подготовил для Украинской греко-католической церкви». В релизе Зала печати, появившемся вчера, 4 мая, говорится следующее:

«В контексте деликатной и сложной ситуации, в которой находится Украина, Святейший отец принял решение пригласить в Рим 5 и 6 июля 2019 года верховного архиепископа, членов Постоянного синода и митрополитов Украинской греко-католической церкви. Во встрече примут участие также главы департаментов Римской курии, компетентных в отношении этой страны. Через это собрание Святейший отец желает выразить близость к УГКЦ, которая осуществляет пастырское служение как на родине, так и в различных регионах мира. Кроме того, эта встреча будет еще одной возможностью для углубленного анализа жизни и нужд Украины с тем, чтобы определить способы, какими Католическая церковь, и в особенности Греко-католическая церковь, сможет все более эффективно посвящать себя проповеди Евангелия, содействовать поддержке страждущих и продвигать мир и, насколько это возможно, взаимопонимание с Католической церковью латинского обряда и с другими Церквами и христианскими общинами».

Этим заявлением Ватикан, склонный к крайне расплывчатым и обтекаемым формулировкам, тем не менее, сказал очень многое. В том, что ситуация, в которой находится Украина, «деликатная и сложная», есть ответственность УГКЦ, причем, немалая. Но начнем мы с попыток поиска «насколько это возможно, взаимопонимания с Католической церковью латинского обряда». Накануне архиепископ Мечислав Мокшицкий, латинский митрополит Львовский, в интервью польской католической радиостанции Radio Maryja еще раз осудил политику униатских «братьев». По словам монсеньора, на Украине продолжается дискриминация католиков латинского обряда. Например, во Львове греко-католики так и не хотят возвращать им храм Матери Божией Громничной, отказавшись выполнять решение Святого престола. Апостольский нунций, отметил Мокшицкий, ведет переговоры с главой УГКЦ архиепископом Святославом Шевчуком и архиепископом Львова, но «мы видим, что со стороны верующих Греко-католической церкви по-прежнему нет доброй воли» и «это очень больно для нас».

Впрочем, это самая меньшая из проблем, которая может встать перед Ватиканом. Более опасна активная политическая деятельность, которую ведут униаты. Зал печати напрямую не упоминает о войне, которая все еще продолжается, и о политической ситуации в стране, которая сейчас переживает переходный период после выборов президентом Украины бывшего актера Владимира Зеленского, пишет итальянский католический портал Vatican insider, напоминая, что с начала в 2014 году на Донбассе из-за боевых действий погибло около 10 тысяч человек, а также указывает на «внутри церковные разногласия». Но этот контекст существует. И со своей стороны заметим, что роль УГКЦ здесь трудно назвать миротворческой. В гражданской войне греко-католики однозначно встали на сторону не просто Киева, а режима уходящего президента Украины Петра Порошенко. А свою политическую ангажированность они активно демонстрировали как в ходе недавней избирательной кампании, так и после ее, не особенно стараясь замаскировать собственные предпочтения.

УГКЦ демонстративно игнорирует избранного президента Зеленского, которого после второго тура поздравили (в порядке очередности) предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, константинопольский патриарх Варфоломей, предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, глава ПЦУ митрополит Епифаний. Более того, греко-католики с особыми торжествами приняли на следующий день после Пасхи прибывшего во Львов уходящего президента Порошенко. И тот ответил взаимной любезностью, во время выступления в униатском храме в Шевченковском Гаю заявив, что здесь «точно господствует христианская вера украинской нации». А в костеле святой Софии, который был основан в XVII веке польскими католиками, но с 1990-х годов находится в пользовании УГКЦ и носит название храма святой Софии, добавил: «Мы с Божьей помощью, с молитвой точно будем работать на то, чтобы наше государство двигалось в Европу».

Иначе говоря, Порошенко «в Европу» собирается идти, поставив во главу угла униатов и Львов, противопоставив их православному Киеву и провоцируя раскол Украины по географически-цивилизационной границе. При этом в день, когда появилось сообщение Зала печати о вызове в Рим греко-католического епископата, в блоге уходящего президента появилось его поздравление с днем рождения архиепископа Шевчука с выражением благодарности «за поддержку становления единой Православной церкви Украины, за неутомимый труд для развития духовной жизни украинцев и налаживания диалога между христианами Украины и верующими стран-соседей». Однако такая «поддержка» со стороны УГКЦ «единой ПЦУ», сама по себе спорная с точки зрения ее эффективности, является основанием для мирян и клириков канонической УПЦ МП заявлять об участии в операции с томосом об автокефалии — на наш взгляд, все-таки безосновательно — «стоящего за спиной униатов Ватикана». И вспоминать о временах Брестской унии.

А если с подачи жаждущего политического реванша Порошенко в стране со Львова начнется «парад суверенитетов», старые исторические обиды между греко-католиками и православными вспыхнут вновь. В итоге нельзя исключать того, что в распаде Украине будут обвинять Святой престол, сделав его, как внешнюю силу, крайним.