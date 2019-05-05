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Василий Небензя спел в стенах ООН песни военных лет

Политика

Российский постпред принял участие в представлении фильма о проекте «Песни Победы»

Василий Небензя спел в стенах ООН песни военных лет
Иван Шилов © ИА REGNUM
Василий Небензя

Нью-Йорк, США, 5 мая 2019, 10:48 — REGNUM  Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя вместе с солистами арт-группы «Сопрано» спел песню «На побывку едет молодой моряк» в штаб-квартире Всемирной организации. Песня была исполнена в рамках представления фильма о проекте «Песни Победы».

В стенах штаб-квартиры ООН сегодня прошёл показ фильма «Песни Победы». После показа фильма о мировых гастролях хора Турецкого, исполнявшего военные композиции, артисты организовали импровизированное представление и даже пригласили постпреда Небензю присоединиться к ним. Российский дипломат не только спел песню, но и станцевал.

После выступления Небензя сказал, что такое проект, как «Песни Победы» является «культурной дипломатией без границ».

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Организация Объединённых Наций
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