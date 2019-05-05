«Барбекю Анти-Макрон»: во Франции готовится ультиматум

Эдуард Лимонов, , 10:02 — REGNUM

Через три дня после сильнейшей мобилизации на 1-е Мая (профсоюз CGT называет число участников Первомая во Франции в 310 000, из них только в Париже 80 000), XXV-ый Акт жёлтых жилетов организуется более дискретно, чем обычно: никакого ультиматума правительству, никаких специальных операций, анонсированных заранее в СМИ.

По Парижу

Префектура полиции всё равно собирается выпустить на улицу и полицию и жандармов по много раз отработанной классической схеме. Запрещены манифестации на Елисейских Полях, также как в секторах возле Елисейского дворца (VIII аррондисмант), Национальной Ассамблеи (VII аррондисмант) и собора Notre Dame (IV).

Анонсированы три основные манифестации.

Первая по теме защиты сервиса национального здоровья пойдёт в 11.30 от бульвара Мажента на уровне госпиталя Ларибуасьер (в XX-ом). Пройдёт мимо госпиталей Сент-Луи и Тенон, чтобы прибыть к 18 часам на пляс де ла Насьён.

В то же время другой кортеж отправится с площади Жуиссьё в направлении улицы Патай, что в XIII-ом.

Третья манифестация двинется в 13 часов от адреса 2, рю генерал Ален де Буассиё (в XV-ом арр.), чтобы придти к Дому Радио в XVI-ом арр.

Помимо этого в 11.00 будут протестовать у аэропорта Шарль де Голль на северо-востоке Парижа, будут протестовать против приватизации французских аэропортов.

По регионам.

Манифестации пройдут во многих больших городах, таких как Лион (во взаимодействии с активистами экологами из организации «Молодёжь за климат», помните ещё движение «Срочная необходимость: Социальная и Климатическая»?), а также в Роанне, Бордо, Монпелье. В Нанте этот день назван «чёрным ИЛИ жёлтым «. Вероятно там произойдёт совместное выступление активистов «Чёрного Блока» из Нанта (департамент Луары Атлантической) с жёлтыми жилетами.

Создаётся впечатление что Акты XXV-ый (4 Мая), XXVI (11 Мая), и XXVII (18 Мая) задуманы жёлтыми жилетами более скромными, и только АКТ XXVIII замыслен как ультимативный и ударный. Цитирую из «Parisien»

«Следующий большой Национальный сбор состоится, похоже на то, 25 мая. Акт XXVIII провозгласит третий ультиматум Макрону.»

Лидеры жёлтых жилетов:

Франсуа Боуло и Присцилла Людовски будут 4 мая в 16 часов участвовать в дебатах по поводу отражения в СМИ манифестаций жёлтых жилетов, рядом с эссеистом Этьен (ом) Шоуард (ом).

Жером Родригес поедет в деревню Belley (Ain), где уже четыре месяца «жилеты» оккупируют rond-point (обычно центральное место населённого пункта, оживлённый важный перекрёсток).

Интересно, что я подметил.

Агитация и предложения для 4 Мая ведётся у них сегодня в знаменитом ёрническом стиле ситуацианистов 1968 года, идёт прямиком от прославленного Ги Дебора.

Вот, например, предлагают «Барбекю Анти-Макрон»

«Один из близких Макрона поверил своё беспокойство газете «Рarisien» :

«Я не вижу как можно выбраться из этого. В один из этих прекрасных дней жёлтые жилеты захотят придти и установить их барбекю на перекрёстках…»

Вот что их ужасает — Революционные мергезы (сорт сосисок.)

Прекрасная инициатива — отвоёвывание перекрёстков для барбекю.»

4 Мая ещё заявлен «жилетами» и как день захвата аэропортов. Ещё предлагают продолжить захват аэропортов и 5 мая…»

Стебутся с революционными мергезами. Надсмехаются над буржуазией.

Между тем происходит наконец сдвиг сознания французской интеллигенции, которая до сих пор выступала против жёлтых жилетов. В субботу утром газета Liberation опубликовала заявление «Жёлтые жилеты: Мы не глупцы», в котором известные актёры и актрисы Эммануэль Беар, Жульетт Бинош, Симон Абкариан, Сванн Арло, а также кинодеятели и писатели приветствовали движение жёлтых жилетов.

И потребовали «больше прямой демократии, больше социальной и фискальной справедливости, радикальных мер против экологической катастрофы.»

Жду рапортов полевых журналистов, Тьерри М. или Yvan H.

Вот что написал Тьерри М в конце дня.:

«Добрый вечер!

Дефиле было очень спокойным сегодня, полиция получила, видимо, распоряжения, они повесили свои каски к поясам.

После скандалов среды 1-го Мая это нормально.

Фальшивая атака на госпиталь Сальпетриер (министр внутренних дел Кастанер назвал было «атакой «то что «жилеты» спрятались в госпиталь Pitie-Salpetriere, спасаясь от преследующих их полицейских, но вынужден был извиниться, — Э. Л.) множество случаев полицейского насилия (например в интернете фигурирует видео, где полицейский застукан во время того, как он запихивает свою дубинку в панталоны задержанного мужчины во время физического насилия над ним на бульваре Монпарнас), — заставило их сегодня быть сдержанными.

Было множество людей, вопреки тому, что говорят, что их было немного. Вначале нас появилось несколько сотен у госпиталя Ларибуасьер (сегодня дефиле было в поддержку забастовки персонала госпиталей), однако мало-помалу набралось множество людей от 10 000 до 12 000 персон, большой кусок rue de Pyrennees, вся rue de Montreuil.

Пели, кричали множество лозунгов, враждебных министерству внутренних дел, которое солгало о псевдо-атаке на госпиталь 1-го Мая. Было холодно, шёл дождь.

Разошлись мирно на площади Nation.»

Yvan H. прислал четыре видео, но это уже другой жанр, не статьи.

По данным МВД Франции, по всей Франции участвовали 18 900 манифестантов, из них 1 460 в Париже. (Но вы прочли у Thierry M., что только в одном кортеже шли от 10 000 до 12 000 протестующих.)

По совету «жилетов» следует увеличить эмвэдэшные цифры раз в пять, ну в два так точно. Поскольку это лживые цифры.

Данных счётчика жёлтых жилетов у меня нет. Их полностью заблокировали.

А вот пришли. Cчётчик Le nombre jaune ожил.

Показывает 40 291 минимум, цифра очевидно возрастёт. По Парижу счётчик показывает пока минимум 3 000. Обещают закончить подсчёт к 13 часам в воскресенье (французское время).