Доходы жены Минниханова в 18 раз выше, чем у самого главы Татарии

Казань, , 06:18 — REGNUM Супруга Рустама Минниханова по итогам 2018 года заработала в 18,1 раза больше, чем сам глава Татарии — 154 906 755,44 рубля против 8 549 675,3 рубля. Относительно данных декларации 2017 года чета Миннихановых нарастила свой семейный доход на 18,2 млн рублей. На официальном сайте республиканских властей обнародованы декларации о доходах первого лица за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Семейный доход у Миннихановых за 2017 год составил 145,21 млн рублей, из которых 137,443 млн рублей приходилось на Гульсину Минниханову и 7,766 млн рублей на самого главу региону. За 2018 год общий доход вырос до 163,456 млн рублей, то есть на 18,245 млн рублей. Из них снова 94,77% — это доходы первой леди Татарии.

В собственности Рустама Минниханова по-прежнему нет никакого недвижимого имущества, лишь в пользовании — жилой дом общей площадью 263 кв. м и участок земли на 414,9 кв.м. Доходы относительно 2017 года у него выросли примерно на 783 млн рублей.

Гульсина Минниханова улучшила своё материальное положение за год на 17,463 млн рублей — с 137,443 млн рублей до 154,906 млн рублей. При этом в списке имущества, помимо квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах площадью 222,2 кв. м и двух парковочных мест там же, двух участков земли, гостевого дома, жилого дома, квартиры и машиноместа в России в списке её владений появился участок площадью 363 кв.м.

Напомним, недвижимость в ОАЭ у жены первого лица Татарии получена в наследство.

Для сравнения: доход губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2018 год составил 4,69 млн рублей. Ещё 5,885 млн рублей заработала его супруга Екатерина.

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